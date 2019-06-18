Футбол: Дебелко попрощався зі львівськими “Карпатами”

Львівський футбольний клуб “Карпати” припинив співпрацю зі своїм нападником Романом Дебелком.

Коментуючи припинення співпраці з клубом, Роман Дебелко зазначив, що радий був відчути себе частиною львівської команди, але прикро, що не зміг реалізувати себе в команді повністю.

“Звичайно, не хочеться залишати таку команду, проте таким є життя футболіста. Ми дійшли згоди з керівництвом клубу, потиснули одне одному руки і нормально попрощалися. Я повернувся з оренди і період у Львові видався дуже цікавим: були і злети, і падіння. Команда виконала те завдання, яке було поставлене, і “Карпати” залишилися в УПЛ.

Прикро, що не реалізував себе повноцінно тут. Радий, що був частиною цієї команди. З впевненістю можу сказати, що таких вболівальників, як у Львові, більше ніде в Україні немає”, - цитує Дебелка пресслужба ФК “Карпати”.

Нагадаємо, у червні 2017 року Дебелко став гравцем "Карпат", а згодом був орендований естонською "Левадією". З початку 2019-го футболіст знову виступав у Львові.