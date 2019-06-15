Серед кандидатів також Андрій Тлумак.

Колишній головний тренер ФК «Львів» Юрій Бакалов може очолити «Карпати». Про це стало відомо Sport Arena.

Бакалова несподівано звільнили зі «Львова» в квітні нинішнього року після того, як команда вийшла до першої шістки української Прем'єр-ліги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що головним тренером «Карпат» на постійній основі стане виконуючий обов'язки наставника Олександр Чижевський, або ж львівський клуб очолить тренер «Волині» Андрій Тлумак.

Протягом сезону «Карпати» встигли змінити двох іноземних тренерів: в листопаді клуб залишив колишній асистент Жозе Моурінью – Жозе Мораїш, а в кінці травня у відставку подав Фабрі Гонсалес.

За підсумками минулого сезону львів'яни зберегли прописку в Прем'єр-лізі, в перехідних матчах обігравши «Волинь» (0:0, 3:1).