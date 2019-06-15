Юрій Бакалов може очолити «Карпати»

Юрій Бакалов може очолити «Карпати»

Укрінформ
Серед кандидатів також Андрій Тлумак.

Колишній головний тренер ФК «Львів» Юрій Бакалов може очолити «Карпати». Про це стало відомо Sport Arena.

Бакалова несподівано звільнили зі «Львова» в квітні нинішнього року після того, як команда вийшла до першої шістки української Прем'єр-ліги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що головним тренером «Карпат» на постійній основі стане виконуючий обов'язки наставника Олександр Чижевський, або ж львівський клуб очолить тренер «Волині» Андрій Тлумак.

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Протягом сезону «Карпати» встигли змінити двох іноземних тренерів: в листопаді клуб залишив колишній асистент Жозе Моурінью –  Жозе Мораїш, а в кінці травня у відставку подав Фабрі Гонсалес.

За підсумками минулого сезону львів'яни зберегли прописку в Прем'єр-лізі, в перехідних матчах обігравши «Волинь» (0:0, 3:1).

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