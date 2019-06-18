"Бешикташ" зацікавився футболістом "Динамо" Цітаїшвілі

Турецький футбольній клуб "Бешикташ" хоче бачити у своєму складі хавбека київського "Динамо" Георгія Цітаїшвілі.

У стані стамбульського гранда динамівця вважають більш талановитим гравцем, ніж український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка, повідомляє Sport Arena із посиланням на турецькі ЗМІ.

Цітаїшвілі є вихованцем "Динамо", у складі першої команди київського клубу Георгій минулого сезону взяв участь в шести матчах у всіх турнірах.

Минулого тижня Цітаїшвілі став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 на чемпіонаті світу в Польщі.