Хавбек збірної України з футболу U20 Цітаїшвілі: За пару років усвідомимо, що ми зробили

Півзахисник юнацької футбольної збірної України U20 київський динамівець Георгій Цітаішвілі розповів про свій гол у фіналі переможного чемпіонату світу з Республікою Корея (3:1) та емоціях після повернення команди додому.

Гравець підкреслив, що прославляти Україну для нього велика честь, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

"У мене було багато моментів до цього, коли не міг забити з трьох-чотирьох метрів, - зазначив Гергій, - А тут забив у фіналі. Емоцій багато, словами не передати. Радий, що привезли Кубок світу в Україну. Для мене велика честь прославляти нашу країну. Напевно, лише через пару років усвідомимо, що ми зробили... Одразу після мого голу зрозумів, що перемога у фінальному матчі буде за нами. До цього на футбольному полі точилася вперта боротьба".