Українські баскетболісти стартують на Кубку світу 3х3 матчем з пуерториканцями

В Амстердамі (Голландія) у вівторок, 18 червня, стартує шостий в історії Кубок світу з олімпійського різновиду баскетболу - 3х3.

Чоловіча збірна України побореться за місце у чвертьфіналі в групі В з командами Пуерто-Рико, Росії, Естонії та Монголії, жіноча - в групі D - з Росією, Італією, Новою Зеландією та Індонезією, повідомляє Укрінформ.

Дві кращі команди з кожної групи вийдуть у плей-офф. Чвертьфінали пройдуть 22 червня. Півфінали, матч за третє місце і фінал - відбудуться 23 червня.

Чинними володарями трофеїв є серби і італійки.

У складі чоловічої команди України на чолі з Олегом Юшкіним виступлять Антон Давидюк, Олександр Сізов, Станіслав Тимофієнко і Максим Закурдаев. Жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова зіграє у складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковскої і Наталії Цюбик.

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Склад груп Кубка світу з баскетболу 3х3.

Чоловіки. Група А. Сербія, США, Голландія, Туреччина, Республіка Корея. Група В. Росія, Монголія, Україна, Естонія, Пуерто-Рико. Група С. Словенія, Китай, Катар, Литва, Франція. Група D. Латвія, Японія, Бразилія, Польща, Австралія.

Жінки. Група А. Китай, Голландія, Угорщина, Латвія, Туркменістан. Група D. Франція, Японія, Швейцарія, Австралія, Андорра. Група С. Монголія, Румунія, Іран, Чехія, Іспанія. Група D. Росія, Україна, Індонезія, Італія, Нова Зеландія.