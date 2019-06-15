Наступного сезону в баскетбольній Суперлізі гратиме 9 команд
Укрінформ
Склад учасників чемпіонату поповнить «Прометей» з Кам'янського.
Відбувся Виконком комітету Федерації баскетболу України, на якому затвердили кількість команд Суперліги в сезоні 2019/2020. Про це повідомляє сайт ФБУ.
Лігу розширюють до 9 команд. Склад учасників чемпіонату поповнить «Прометей» з Кам'янського. У плей-офф потраплять 8 команд, які гратимуть всі серії до трьох перемог.
Також на Виконкомі стало відомо, що під питанням участь в Суперлізі харківського «Політехніка» в Суперлізі. Цей клуб можуть замінити «Харківські Соколи», який також базується в Харкові.
Нагадаємо, в минулому сезоні «Прометей» виграв Вищу лігу. У це міжсезоння команда підписала вже трьох топових гравців.