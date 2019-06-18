Ястремська та Кіченок вийшли до 1/4 фіналу парного розряду на турнірі WTA в Бірмінгемі

Китайсько-український дует Ван Цян - Даяна Ястремська та українсько-американський тандем Надія Кіченок - Ебігейл Спірс пробилися до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Ноттінгемі (Велика Британія) з призовим фондом $1,006 млн.

У першому колі змагань Ван Цян і Даяна Ястремська з рахунком 6:4, 7:6 (7:4) обіграли посіяних під першим номером Габріелу Дабровські з Канади і китаянку Сюй Іфань, а Надія Кіченок і Ебігейл Спірс здобули вольову перемогу над британсько-американської парою Гаррієт Дарт - Вінус Вільямс - 4:6, 7:6 (7:3), 10:7, повідомляє Укрінформ.

Читайте також: Світоліна не пройшла Гаспарян на турнірі WTA у Бірмінгемі

За вихід до півфіналу турніру Ван Цян і Даяна Ястремська зустрінуться з австралійкою Ешлі Барті і німкенею Юлією Гьоргес, а Надія Кіченок і Ебігейл Спірс зійдуться з переможцями матчу сестер з Тайваню Хао-Чин Чань і Латіши Чань проти німецько-голландського дуету Анна-Лєна Грьонефельд - Демі Схюрс.

На фото: Надія Кіченок (ліворуч) та Ебігейл Спірс.