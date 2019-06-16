Українські дефлімпійці виграли футбольне Євро-2019

Збірна України з футболу серед спортсменів із порушеннями слуху здобула золоті медалі на континентальній першості, яка завершилася у грецькому Іракліоні.

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, у турнірі взяли участь 16 команд, які були розбиті на чотири групи. Українці стали першими у своєму квартеті, почергово здолавши Англію (3:1), Францію (2:0) та Швецію (2:0).

У плей-офф "синьо-жовті" пройшли Росію (2:1) та Ірландію (1:0), а у фінальному поєдинку перемогли Німеччину (2:0). Бронзовими призерами змагань стали господарі - греки.

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Зазначимо, що дефлімпійська збірна України вперше перемогла на чемпіонаті Європи.

Фото eurodeafcrete2019.eu.