Українці і друзі України стали чемпіонами Ради Європи з футболу

Команда The Binding Force у складі українців та представників інших дружніх держав виборола кубок аматорської першості Ради Європи з футболу.

Фінал відбувся у суботу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За нашу команду виступають співробітники Ради Європи, Європейського суду з прав людини, Групи держав Ради Європи проти корупції, постійних представництв України і Грузії при РЄ та члени їхніх сімей», - розповів капітан команди - керівник відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Павло Пушкар.

Він наголосив, що першість РЄ з футболу має на меті утвердження прав людини, зокрема гендерної рівності. За правилами, команди є змішаними та мають включати до свого складу щонайменше двох гравців іншої статі.

Чемпіонат Ради Європи з футболу проводиться раз на два роки. Цього року відбулася ювілейна, десята першість. Команда на чолі з українським капітаном виборола перемогу з-поміж 13-ти колективів.