Калініна пробилася у фінал турніру ITF W25 в Пршерові

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у фінал турніру ITF W25, що завершується у Пршерові (Чехія), із призовим фондом 25 тис дол.

У півфінальному матчі новокаховчанка у суботу у трьох сетах обіграла румунську тенісистку Міріам Бʼянку Булгару - 3:6, 6:2, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперницею Ангеліни у вирішальному матчі стане болгарка Еліца Костова.

Додамо, що у фінале одиночного розряду на турнірах ITF Калініна зіграє вперше з квітня минулого року. Тоді 22-річна тенісистка грала за титул на 80-тисячнику у Шарлоттсвіллі (США).