Калініна вийшла до 1/2 фіналу турніру ITF W25 у Пршерові

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у півфінал турніру ITF W25 у Пршерові (Чехія).

Поєдинок Ангеліна Калініна - Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія) 1/4 фіналу турніру ITF W25 у Пршерові з призовим фондом 25 тис. доларів закінчився з рахунком 2:6, 6:3, 6:2. Про це повідомляє БТУ.

За вихід у півфінал перша сіяна Ангеліна Калініна посперечається з Міріам Бьянкой Булгару з Румунії.

Нагадаємо, що за вихід до 1/4 фіналу змагань у Пршерові українка перемогла "кваліфаєра" турніру Крістіну Ене з Румунії (6:0, 4:6, 6:2).