Калініна вийшла до 1/4 фіналу турніру ITF W25 у Пршерові

Українська тенісистка Ангеліна Калініна побореться за місце у півфіналі турніру ITF W25 у Пршерові (Чехія).

Ангеліна Калініна в другому колі тенісних змагань у Пршерові перемогла "кваліфаєра" турніру Крістіну Ене з Румунії з рахунком 6:0, 4:6, 6:2. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав майже 2,5 години.

У чвертьфіналі турніру TF W25 у Пршерові з призовим фондом 25 тис. доларів лідер посіву Ангеліна Калініна зіграє з сьомою “ракеткою” турніру 17-річною колумбійкою Марією Камілою Осоріо Серрано.

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Відзначимо, що востаннє Калініна виступала на турнірах з призовим фондом 25 тис. доларів ще в жовтні минулого року в Китаї.