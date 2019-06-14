Паоло Мальдіні став технічним директором футбольного клубу "Мілан"

Багаторічний капітан "Мілана" Паоло Мальдіні керуватиме розвитком спортивного сектору, в тому числі - трансферної діяльності знаменитого італійського футбольного клубу.

У своїй діяльності Мальдіні тісно співпрацюватиме з директором з питань футболу клубу Звоніміром Бобаном, повідомляє офіціильний сайт "Мілана".

Генеральний директор ФК "Мілан" Іван Газідіс: "Паоло втілює в собі всі якості та цінності нашого клубу. Радий, що він біля керма нашої "спортивної зони". Паоло є невід'ємною частиною "Мілана" і знає шлях до успіху. За допомогою професіоналів найвищого гатунку ми зможемо побудувати великий сучасний клуб".

Нагадаємо, раніше Мальдіні обіймав посаду директора зі стратегічного розвитку "Мілана".