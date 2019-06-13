Українські лікарі вперше візьмуть участь у Медичній Олімпіаді

Команда Української футбольної асоціації медиків цього року вперше візьме участь у 40-их Всесвітніх медичних іграх Medigames-2019 (Медичній Олімпіаді).

Вони проходитимуть 22–29 червня у м. Будва в Чорногорії, повідомили Укрінформу в асоціації.

"Щорічно багато років поспіль міста Старого світу приймають у себе близько 2000 медиків з понад 40 країн світу. Лікарі відкладають усі справи, щоб раз на рік поборотися за олімпійські нагороди у більш як 20 видах спорту, серед яких: легка атлетика, теніс, волейбол, шахи, напівмарафон, баскетбол, гольф, бадмінтон, фехтування, дзюдо, настільний теніс, стрільба, тріатлон, футбол та інші", - зазначили в УФАМ.

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Загалом уже протягом 6 років команда Української футбольної асоціації медиків бере участь у найпрестижніших футбольних змаганнях світу. Зокрема, українські медики стали чемпіонами світу 2015 року у Лонг-Біч, США, та 2018-го - у Празі, Чехія.

Проте лікарський олімпійський рух тільки починає свій розвиток в Україні. Зокрема, цього року були проведені змагання з великого тенісу та пляжного волейболу серед лікарів, у планах - проведення турнірів і з інших олімпійських видів спорту, розповіли в УФАМ.