Син Коломойського гратиме в баскетбольному клубі “Дніпро”

Син Коломойського гратиме в баскетбольному клубі “Дніпро”

Укрінформ
Син українського олігарха Ігоря Коломойського підписав контракт із баскетбольним клубом “Дніпро”.

19-річний баскетболіст Грегорі (Григорій) Коломойський гратиме в “Дніпрі” з наступного року. Про це повідомив журналіст Олександр Прошута у twitter.

“Головні новини українського баскетболу: Григорій Коломойський, син українського олігарха Ігоря Коломойського, підписав угоду з “Дніпром” і гратиме за першу команду наступного року. Грег грав за “Клівленд Стейт Вікінгс” у NCAA протягом деякого часу”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє racurs.ua, цю інформацію підтвердив і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Грегорі Коломойський вчиться в Клівлендському університеті (США) на спеціальності спортивний менеджмент. У нього є також і швейцарський паспорт. В анкеті на сторінці студентської команди містом його народження вказана Женева.

Читайте також: Баскетбол: чоловіча збірна України розпочинає підготовку до ЧЄ-2019 U-18

Нагадаємо, Ігорю Коломойському колись належало 6−7 клубів елітної баскетбольної ліги, в тому числі й БК “Дніпро”. Олександр Прошута прогнозує, що підписання Грегорі Коломойського може означати, що його батько відновить фінансову підтримку “Дніпра”.

Фото: m.ua.tribuna.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-