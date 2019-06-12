Син Коломойського гратиме в баскетбольному клубі “Дніпро”

Син українського олігарха Ігоря Коломойського підписав контракт із баскетбольним клубом “Дніпро”.

19-річний баскетболіст Грегорі (Григорій) Коломойський гратиме в “Дніпрі” з наступного року. Про це повідомив журналіст Олександр Прошута у twitter.

“Головні новини українського баскетболу: Григорій Коломойський, син українського олігарха Ігоря Коломойського, підписав угоду з “Дніпром” і гратиме за першу команду наступного року. Грег грав за “Клівленд Стейт Вікінгс” у NCAA протягом деякого часу”, - йдеться в повідомленні.

Major news in Ukrainian basketball: Grigoriy (Gregory) Kolomoiskiy, son of Ukrainian oligarch Igor Kolomoiskiy, signed a deal with Dnipro and will play for 1st team next year. Greg played for Cleveland State Vikings in NCAA for some time. — Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) 12 червня 2019 р.

Як повідомляє racurs.ua, цю інформацію підтвердив і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Грегорі Коломойський вчиться в Клівлендському університеті (США) на спеціальності спортивний менеджмент. У нього є також і швейцарський паспорт. В анкеті на сторінці студентської команди містом його народження вказана Женева.

Нагадаємо, Ігорю Коломойському колись належало 6−7 клубів елітної баскетбольної ліги, в тому числі й БК “Дніпро”. Олександр Прошута прогнозує, що підписання Грегорі Коломойського може означати, що його батько відновить фінансову підтримку “Дніпра”.

Фото: m.ua.tribuna.com