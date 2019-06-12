Баскетбол: чоловіча збірна України розпочинає підготовку до ЧЄ-2019 U-18

Став відомий розширений склад та план підготовки чоловічої збірної України U-18 до чемпіонату Європи з баскетболу.

13 червня в Києві чоловіча збірна України з баскетболу серед гравців віком до 18 років розпочне перший тренувальний збір. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

На першому зборі до чемпіонату Європи готуватимуться 24 баскетболісти: Даніїл Чернега, Володимир Хімічук, Юрій Романовський, Герман Мелашич, Ігор Клімов, Микита Роздобудько, Ігор Сергеєв, Дмитро Соловей, Нікіта Константиновський, Олександр Ковляр, Олександр Сидорук, Ілля Заєць, Максим Шульга, Олександр Компанієць, Владислав Радченко, Руслан Івашов, Павло Горобченко, Артем Лопухов, Михайло Алтухов, Артур Фреш-Стаханов, Андрій Коробко, Степан Лесик, Микита Апанасов.

На стартовому етапі підготовки українська команда візьме участь у Міжнародному турнірі, який проходитиме в Києві.

План підготовки збірної України до ЧС-2019 U-18

13 – 23 червня. Навчально-тренувальний збір. Київ (КДЮСШ)

24 – 26 червня. Міжнародний турнір. Чехія

27 червня – 15 липня. Навчально-тренувальний збір. Київ (КДЮСШ)

16 – 18 липня. Міжнародний турнір. Австрія

19 – 22 липня. Навчально-тренувальний збір. Київ (КДЮСШ)

24 липня – 4 серпня. Чемпіонат Європи. Румунія

На чемпіонаті Європи-2019 U-18 (Дивізіон В) з баскетболу в Ораді (Румунія) суперниками збірної України у груповому раунді стануть команди Ірландії, Грузії, Данії, Словаччини та Македонії.