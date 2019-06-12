Пустовий з “Барселоною” вийшов у фінал чемпіонату Іспанії з баскетболу

Баскетбольна команда каталонського клубу “Барселона”, за який виступає український центровий Артем Пустовий, вийшла у фінал плей-офф чемпіонату Іспанії.

“Барселона” "в суху" виграла півфінальне протистояння з “Сарагосою”, заключний матч якого завершився з рахунком 96:81. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Артем Пустовий відіграв у заключному поєдинку лише 3 хвилини, вийшовши з лави. За час, проведений на майданчику, український баскетболіст встиг набрати 5 очок (1/1 двоочкових, 3/3 штрафних) та заробити на собі 2 фоли (РЕ 7).

Суперником “Барселони” у фінальній серії Ліги АСВ стане “Реал”. Перший поєдинок відбудеться 15 червня в Мадриді.