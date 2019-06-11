“Барселона” Пустового - за крок від фіналу чемпіонату Іспанії з баскетболу

Каталонський баскетбольний клуб “Барселона”, за який виступає український центровий Артем Пустовий, наблизився до фіналу чемпіонату Іспанії.

Баскетболісти “Барселони” вдома перемогли “Сарагосу” і подвоїли перевагу у півфінальній серії іспанської Ліги АСВ. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Поєдинок “Барселона” - “Сарагоса” закінчився з рахунком 76:70, а Артем Пустовий відіграв у ньому 4 хвилини з лави запасних.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст встиг відзначитися 1 підбиранням на чужому щиті та записати до пасиву 1 втрату.

Третій матч серії команди проведуть в Сарагосі сьогодні, 11 червня.