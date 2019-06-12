Відбір учасників "Ігор нескорених-2020" проходитиме в трьох містах України

Відбіркові змагання до збірної команди України для участі в Invictus Game-2020 (Іграх нескорених) проходитимуть в трьох містах України: Львові, Одесі та Києві.

Про це повідомила глава Міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook.

"З огляду на те, що відбіркові змагання в цьому році проходитимуть у Львові - 6 липня, Одесі - 13 липня, Києві - 20 липня, роботи неймовірно багато. Тож, ми спільно з Stratcom Ukraine та "Повернись живим" заряджені на 100%", - написала Фріз.

Також вона зазначила, що розпочалось перше засідання Оргкомітету з організації та забезпечення підготовки збірної команди України для участі 2020 року в Invictus Game, які відбуватимуться в Гаазі.

Ігри нескорених (Invictus Games) - це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту, як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.

Цього року Міністерство у справах ветеранів спільно з благодійним фондом "Повернись живим" готують національну збірну ветеранів до участі у змаганнях "Ігри нескорених" 2020 року.