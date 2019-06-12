Українець Манафов програв в одиночному розряді турніру АТР у Шимкенті

Український тенісист Владислав Манафов не зумів пройти перше коло одиночної сітки турніру ATP Challenger Tour у Шимкенті (Казахстан) із призовим фондом 54 тис 160 дол.

У середу киянин за 1 годину 19 хвилин поступився італійцю Ріккардо Бонадіо - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, вчора Владислав пробився у Шимкенті до чвертьфіналу парних змагань. Його партнером виступає Тимур Хабібулін з Казахстану. Цей дует у драматичній боротьбі здолав другу сіяну пару Анте Павич (Хорватія)/Томислав Бркич (Боснія і Герцеговина) - 7:6 (8:6), 2:6, 10:6.

Читайте також: Ястремська знялася з тенісного турніру у Ноттінгемі

В 1/4-й Манафов і Хабібулін зустрінуться з переможцями матчу Макс П'юрселл/Акіра Сантіллан (обидва - Австралія) - Сергій Фомін (Узбекистан)/Денис Євсєєв (Казахстан).