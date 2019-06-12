Баскетбол: жіноча збірна України U-18 проведе спаринг зі студентками

Юнацька жіноча збірна України (U-18) продовжує підготовку до чемпіонату Європи-2019, який проходитиме в липні в Македонії.

Сьогодні, 12 червня, в рамках підготовки до ЧЄ-2019 серед гравців до 18 років підопічні Олександра Підлужняка проведуть товариський матч проти жіночої студентської збірної України. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Після цього команда проведе дві контрольні зустрічі з однолітками з Білорусі. Спаринги пройдуть 15 і 16 червня в Мінску.

Нагадаємо, у Пущі-Водиці з 1 червня під керівництвом Олександра Підлужняка до ЧЄ-2019 U-18 готуються 22 баскетболістки: Ганна Бакал, Лідія Джус, Анастасія Діберт, Віра Черкаська, Єлизавета Кушнір, Ганна Онопрійчук, Діана Березова, Марина Свентицька, Дар’я Дубнюк, Ярослава Іванюк, Владислава Киба, Анастасія Кучерьонок, Олена Таргонська, Тетяна Дуліна, Наталія Денисенко, Анастасія Ковтун, Яна Самур, Єва Старушко, Вероніка Космач, Ганна Мартиненко, Олена Попова, Мирослава Топчій.

Чемпіонат Європи U-18 (Дивізіон Б) відбудеться 5 - 14 липня у Скоп’є (Македонія). Суперницями українок у групі D стануть збірні Швеції, Нідерландів, Люксембурга, Великої Британії, Албанії.