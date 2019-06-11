Київ готується до проведення кваліфікації ЧЄ-2019 з баскетболу 3х3

В України вперше відбудуться кваліфікаційні змагання чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 за участю національних збірних.

Змагання у столиці України проходитимуть 29-30 червня. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У київській кваліфікації візьмуть участь 10 чоловічих команд (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія та Боснія і Герцеговина) та 9 жіночих (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія).

До фінального турніру чемпіонату Європи з кваліфікації виходять перші дві команди.

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Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме з 30 серпня по 1 вересня в угорському Дебрецені, участь у якому візьмуть по 12 збірних серед чоловіків та серед жінок.

Наразі Федерація баскетболу України запрошує волонтерів для участі у кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Основні вимоги до кандидатів: знання англійської та інтерес до події.