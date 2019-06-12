Футболіст "Аякса" Маттейс де Лігт наближчими днями може перейти в “ПСЖ”

19-річний захисник нідерландського футбольного клубу “Аякс” Маттейс де Лігт наблизився до переходу во французький “Парі Сен-Жермен” (“ПСЖ”).

Агент футболіста Міно Райола зі вчорашнього дня знаходиться у Парижі, де веде переговори зі спортивним директором “ПСЖ” Антеро Енріке. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

“Французи можуть випередити всіх інших претендентів на захисника "Аякса" і закрити операцію: два дні Райола проведе у Парижі, щоб обговорити деталі з Антеро”. - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє tribuna.com, “ПСЖ” запропонував Де Лігту зарплату в розмірі 15 млн євро на рік.