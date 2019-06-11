Футбол: Вільхамссон відмовився від пропозиції львівських “Карпат”

Екс-нападник одеського футбольного клубу “Чорноморець” Арні Вільхамссон відмовився від переходу до львівських “Карпат”.

Львівський футбольний клуб “Карпати” не зміг домовитися про трансфер Арні Вільхамссона, права на якого належать польському клубу “Термаліка”. Про це повідомляє Football.ua.

“Вчора "леви" зробили пропозицію про покупку Вільхамссона, а сьогодні намагалися взяти його в оренду, проте гравець відмовився від трансферу”, - йдеться в повідомленні.

У той же час, агент футболіста Чезаре Маркетті повідомив, що Вільхамссон не проти продовжити кар'єру в іншому клубі української Прем'єр-ліги й відкритий до пропозицій.

Нагадаємо, перший ісландець в історії УПЛ Анрі Вільхамссон перейшов до “Чорноморця” в кінці лютого і забив 7 голів у 14 матчах. У травні він став другим в списку кращих гравців УПЛ, поступившись 4% хавбеку “Карпат“ Сергію Мякушко. Контракт нападника належить польській “Термаліці” й поки невідомо, чи зможе "Чорноморець" його викупити.

Фото: chernomorets.odessa.ua