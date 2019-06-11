Євро-2020: Франція декласувала Андорру, Німеччина - Естонію

У кваліфікації чемпіонату Європи-2020 у вівторок, 11 червня, завершилися поєдинки 4-го туру відбіркового турніру.

Чемпіон світу збірна Франції в гостях завдала поразки команді Андорри - 4:0, а екс-чемпіони світу футболісти Німеччини на "Опель Арені" у Майнці переконливо перемогли збірну Естонії - 8:0, повіломляє Укрінформ.

Результати матчів вівторка : (група С) Німеччина - Естонія - 8:0, Білорусь - Північна Ірландія - 0:1; (група Е) Азербайджан - Словаччина - 1:5, Угорщина - Вельс - 1:0; (група Н) Ісландія - Туреччина - 2:1, Албанія - Молдова - 2:0, Андорра - Франція - 0:4; (група I) Казахстан - Сан-Марино - 4:0, Росія - Кіпр - 1:0, Бельгія - Шотландія - 3:0; (група J) Ліхтенштейн - Фінляндія - 0:2, Італія - Боснія і Герцеговина - 2:1, Греція - Вірменія - 2:3.

Нагадаємо, у четвертому турі відбіркового турніру Євро-2020 збірна України у Львові напередодні перемогла команду Люксембургу - 1:0.

Наступний матч у кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 7 вересня у Вільнюсі проти футболістів Литви.

Турнірне становище у групах:

група А - Англія - 6 очок (після 2-х ігор), Чехія - 6 (3), Косово - 5 (3), Чорногорія - 2 (4), Болгарія - 2 (4);

група В - УКРАЇНА - 10 очок (після 4-х ігор), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - ​​2 (2), Литва - 1 (3);

група С - Північна Ірландія - 12 очок (після 4-х ігор), Німеччина - 9 (3), Голландія - 3 (2), Білорусь - 0 (4), Естонія - 0 (3);

група D - Ірландія - 10 очок (після 4-х ігор), Данія - 5 (3), Швейцарія - 4 (2), Грузія - 3 (4), Гібралтар - 0 (3);

група Е - Угорщина - 9 очок (після 4-х ігор), Слоівччина - 6 (3), Хорватія - 6 (3), Вельс - 3 (3), Азербайджан - (3);

група F - Іспанія - 12 очок (після 4-х ігор), Швеція - 7 (4), Румунія - 7 (4), Норвегія - 5 (4), Мальта - 3 (4), Фарерські острови - 0 (4);

група G - Польща - 12 очок (після 4-х ігор), Ізраїль - 7 (4), Австрія - 6 (4), Словенія - 5 (4), Північна Македонія - 4 (4), Латвія - 0 (4);

група Н - Франція - 9 очок (після 4-х ігор), Туреччина - 9 (4), Ісландія - 9 (4), Албанія - 6 (4), Молдова - 3 (4), Андорра - 0 (4);

група I - Бельгія - 12 очок (після 4-х ігор), Росія - 9 (4), Шотландія - 6 (4() Казахстан - 6 (4), Кіпр - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4);

група J - Італія - 12 очок (після 4-х ігор), Фінляндія - 9 (4), Вірменія - 6 (4), Грезія - 4 (4), Боснія і Герцеговина - 4 (4), Ліхтенштейн - 0 (4).