Боксерський бій Усик - Такам може відбутися у вересні

Дебютний поєдинок українця Олександра Усика у суперважкому дивізіоні може відбутися у вересні нинішнього року.

Причому, суперник у нашого боксера залишився той самий - камерунець Карлос Такам, заявив відомий британський менеджер Едді Гірн, який є співпромоутером Усика, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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За словами Гірна, Усик у разі перемоги стане обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким після нещодавньої сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа володіє мексиканець Енді Руїс.