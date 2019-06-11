Боксерський бій Усик - Такам може відбутися у вересні
Укрінформ
Дебютний поєдинок українця Олександра Усика у суперважкому дивізіоні може відбутися у вересні нинішнього року.
Причому, суперник у нашого боксера залишився той самий - камерунець Карлос Такам, заявив відомий британський менеджер Едді Гірн, який є співпромоутером Усика, повідомляє Klitschko-brothers.com.
За словами Гірна, Усик у разі перемоги стане обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким після нещодавньої сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа володіє мексиканець Енді Руїс.