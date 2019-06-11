Колишній суперник Ломаченка виключений з рейтингу WBC

Колишній суперник Василя Ломаченка екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях пуерториканець Хосе Педраса виключений з рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBA).

Хосе Педраса вчасно не зареєструвався в програмі допінг-контролю “Чистий бокс” (Clean Boxing Program), яка є обов'язковою для всіх учасників рейтингу. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Встановлений термін складає 90 днів.

Крім Педраси санкцій також зазнали срібний призер Олімпіади Шакур Стівенсон, філіппінець Джоберті Альварес і японець Норіхіто Танака.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Педраса програв Ломаченку в бою, який відбувся Нью-Йорку (США). Бій тривав усі 12 раундів, при цьому Педраса двічі побував у нокдауні в одинадцятому раунді. Все судді віддали перевагу Ломаченку - 119:107, 117:109, 117:109.

Наразі чемпіон WBA і WBO в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко розпочав підготовку до бою з британцем Люком Кемпбеллом за вакантний титул WBC, який відбудеться в кінці серпня в Лондоні.

2020 року чемпіон світу за версією IBF зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ломаченко в своєму останньому бою нокаутом в четвертому раунді переміг Ентоні Кроллу і повторно захистив титул чемпіона світу за версією WBA, а також вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.