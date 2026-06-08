Колишнього військового підозрюють у підготовці вбивства заступника голови Коордштабу

За даними слідства, 38-річний громадянин України, колишній військовослужбовець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності, погодився на пропозицію представників РФ організувати вбивство за 100 тисяч доларів США.

Для підготовки злочину він отримав аванс у розмірі 10 тисяч доларів, після чого почав збирати інформацію про потерпілого, його спосіб життя, місце проживання.

Встановлено, що підозрюваний неодноразово виїжджав до району проживання представника ГУР, проводив спостереження, вивчав особливості локації та можливі шляхи відходу після вчинення злочину.

Після збору необхідної інформації він вирішив використати для вчинення злочину FPV-дрон і почав шукати виконавця, який мав відповідний досвід і навички.

Особливу увагу підозрюваний приділяв конспірації. Розмови про злочин маскували під будівельну тематику: «вбивство» називали «стройкою» або «роботою», замовника - «прорабом», виконавця - «роботягою» чи «строїтєлем», а знаряддя злочину - «інструментом» або «цементом».

У результаті комплексу слідчих і розшукових дій правоохоронці викрили підготовку до злочину та зупинили реалізацію плану.

Підозрюваного затримали 4 червня. Йому повідомили про підозру в організації готування до умисного вбивства з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

ВІирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення замовника, інших можливих співучасників та всіх обставин підготовки злочину.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України за результатами спецоперації в Одесі затримала російського агента, який намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-морських сил Збройних сил України.

Перше фото: Нацполіція