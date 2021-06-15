СБУ оновила програму, яка ефективніше захищатиме органи держвлади від хакерських атак

Кіберфахівці СБУ оновили платформу MISP-UA: щоб ефективніше захищати органи державної влади від хакерських атак

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

В СБУ пояснили, що майданчик створено для обміну даними про кібератаки та кіберінциденти на об’єктах критичної інфраструктури та державних електронних інформаційних ресурсах.

СБУ, використовуючи досвід країн ЄС і НАТО, у 2018 році впровадила відповідну систему на базі відкритого програмного забезпечення Malware Information Sharing Platform – MISP-UA.

Після долучення до платформи організація, установа чи підприємство отримує можливість обмінюватись через MISP-UA з іншими учасниками та СБУ актуальною інформацією про реальні й потенційні кіберзагрози, знаходити способи та інструменти для їх виявлення і нейтралізації.

Протягом 2021 року спецслужба реалізувала низку принципових оновлень MISP-UA, що дозволило забезпечити відповідність платформи сучасним викликам кібербезпеки держави.

Оновлена платформа MISP-UA дозволяє користувачам підтримувати свої системи кіберзахисту максимально готовими до відбиття потенційних атак, у тому числі атак так званого «нульового дня». Підключення доступне за посиланням.

За даними СБУ, наразі до платформи MISP-UA підключено майже 800 користувачів і відстежується 3 мільйони унікальних індикаторів компрометації.