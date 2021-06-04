СБУ зупинила атаку російських хакерів, які «цілились» на органи влади та інфраструктуру

Служба безпеки України заблокувала масову кібератаку спецслужб Російської Федерації на комп’ютерні мережі органів української влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Кіберфахівці СБУ виявили факти цілеспрямованого розповсюдження спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення. Замовники планували вразити комп’ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єктів критичної інфраструктури», - ідеться в повідомленні.

Фахівці СБУ встановили, що на початку червня здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема нібито від Управління патрульної поліції Києва, містили шкідливі вкладення і були надіслані на адреси низки державних установ.

«Шкідливе програмне забезпечення ініціює встановлення клієнтської частини програми (засіб віддаленого адміністрування) на уражений комп’ютер. Це дає можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль над ПК. Встановлено контрольно-командні сервери , які в т. ч. розміщені на території РФ», - зазначають в СБУ.

Кіберфахівці рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема використовуючи індикатори, що опубліковані в платформі «MISP-UA», для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних запобіжних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії.