«Лекхім» поставив в Україну останню партію вакцини від Sinovac

«Лекхім» 12 червня доставив в Україну останню партію вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech, яка була закуплена коштом державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

«Група компаній «Лекхім», яка є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини компанії Sinovac Biotech в Україні, 12 червня здійснила поставку п’ятої партії (200 тис. доз) вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19 (виробництва Синовак Лайф СаєнсiзКо., Лтд.) в Україну. Це остання партія згідно контракту АТ «Лекхім» з ДП «Медзакупівлі України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 червня, проти коронавірусу отримали щеплення 22 219 людей, з них 1 892 - завершили вакцинацію. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 1 479 703 особи, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 238 798 осіб.

Вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. За інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. Також Україна має отримати 8 млн доз вакцин різних виробників від глобальної ініціативи COVAX.