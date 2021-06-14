Президент вимагає персональної відповідальності чиновників за невиплати лікарям

Президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше ліквідувати заборгованість із виплат лікарям та наполягає на необхідності персональної відповідальності чиновників.

Про це йшлося під час селекторної наради, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, зокрема, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів Президенту щодо ситуації з виявленою заборгованістю перед медичними працівниками, яка виникла за квітень-травень.

У свою чергу Зеленський наголосив на необхідності жорсткої персональної відповідальності чиновників за невиплати лікарям, аж до звільнення, і поставив завдання у найкоротший термін ліквідувати заборгованість.

«Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі – на передовій боротьби з пандемією», – сказав Президент.

Глава держави також закликав очільника уряду та міністра охорони здоров’я взяти це питання під контроль.

Крім того, на нараді порушувалося питання офіційного запуску електронних лікарняних. Так, за даними ОП, на сьогодні 109 закладів охорони здоров’я вже випробували функціонал та видали електронні медичні висновки.

Як повідомлялося, станом на 10 червня заборгованість із виплати лікарняних становила близько 3 млрд грн.

Фото: Офіс Президента