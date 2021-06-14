ВАКС виправдав ексдепутата у справі про незаконну компенсацію за житло

Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок у справі за обвинуваченням народного депутата VІІ та VIII скликання в незаконному отриманні з бюджету компенсації за оренду житла.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зокрема, ВАКС дійшов висновку, що сторона обвинувачення невірно кваліфікувала дії депутата. Суд вважає, що справу необхідно було порушувати за статтею «шахрайство», а не «зловживання владою».

“За наслідками судового розгляду колегія суддів встановила відсутність у діянні колишнього народного депутата України складу кримінального правопорушення – зловживання владою. А саме, стороною обвинувачення не доведено використання ним своїх владних повноважень для прийняття рішення про здійснення компенсації винайму готельного номера або відмову у здійсненні такої компенсації. Колегія дійшла висновку про вчинення обвинуваченим злочину проти власності – шахрайства, але зміна кваліфікації судом на більш тяжку статтю закону про кримінальну відповідальність не допускається у зв’язку із погіршенням його становища”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС упродовж 30 днів з дня проголошення рішення.

За версією обвинувачення, упродовж 2017-2018 років ексдепутат отримав неправомірну вигоду для себе, яка полягала у користуванні готельним номером, оплаченим за рахунок бюджетних коштів, на яке він фактично втратив право у зв’язку з отриманням у спадок квартири у Києві.

У САП зазначили, що прокурори оскаржать виправдувальний вирок, винесений Вищим антикорупційним судом 14 червня, народному депутату України, який обвинувачувався у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), ідеться в повідомленні.

САП не погоджується з рішенням суду щодо визнання ексдепутата невинуватим у вчиненні вищевказаного злочину та після отримання повного тексту рішення суду подасть апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Про подання апеляційної скарги та подальший її розгляд буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, за даними джерел Укрінформу, фігурантом цієї справи був колишній народний депутат від БПП Руслан Сольвар.