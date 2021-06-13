Шкарлет назвав можливу зарплату викладачів Президентського університету

Володимир Зеленський хоче, щоб для найкращих викладачів Президентського університету майбутнього зарплата стартувала з 4 тисяч «доларів або євро».

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

«Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з Президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні», – розповів Шкарлет.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього, де готуватимуть фахівців за такими освітніми напрямами: інформаційні технології, кібербезпека, нанотехнології, космічні технології, біотехнології та наука про здоров'я, енергетика, глобалізація та міжнародні комунікації.

Згідно з концепцією, університет здійснюватиме підготовку за рівнями бакалавр, магістр, MBA, MBI, доктор філософії.

Університет планується побудувати до вересня 2023 року.