Е-трудові замість паперових: як тепер призначатимуть пенсії

Пенсійний фонд України протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування дані про трудову діяльність працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПФУ в Фейсбуці.

Зазначається, що 10 червня набув чинності Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки.

«Пенсійний фонд України протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками», - ідеться в повідомленні.

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У ПФУ пояснюють, що за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності особи пенсію за віком буде призначено автоматично (без звернення особи) з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку.

Водночас уточнюється, що за бажанням особа може одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Як повідомлялося, 5 лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”. 4 березня 2021 року Президент України підписав його.

Документ встановлює п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. Протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з Державного реєстру.

Також документ визначає, що внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих або оцифрованих копій, передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо), здійснюється працівником і роботодавцем з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис, при цьому також передбачено обов’язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.