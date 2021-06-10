До лікарень Укрзалізниці в п’яти містах прийшли з обшуками

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у лікарнях Укрзалізниці у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє НАБУ.

“НАБУ та САП здійснюють обшуки у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра філії “Центр охорони здоров’я” АТ “Українська залізниця”, а також у самій філії”, - ідеться у повідомленні.

Слідчі дії здійснюються у межах розслідування за фактом заволодіння службовими особами Укрзалізниці бюджетними коштами в особливо великих розмірах за Програмою медичних гарантій з надання послуг “Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2”, у розмірі 59 млн 933 тис. 926 грн, отриманих від Національної служби здоров’я України.

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень - ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Розслідування детективи НАБУ здійснюють з 1 квітня.

Обшуки правоохоронці проводять в адміністративних приміщеннях, на надання медичних послуг пацієнтам слідчі дії не впливають.

У НАБУ просять звернутися на гарячу лінію (0-800-213-200) осіб, які лікувалися у клінічних лікарнях на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра філії “Центр охорони здоров’я” акціонерного товариства “Українська залізниця” власним коштом за програмою медичних гарантій за пакетом “Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2”, в період з 30 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Миколаєві Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання дизельного пального АТ «Укрзалізниця».

Фото: НАБУ