Укрзалізниця судитиметься з Нацслужбою здоров'я

АТ "Укрзалізниця" подала до суду на Національну службу здоров'я (НСЗУ).

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр охорони здоров'я АТ "Укрзалізниця".

"АТ "Укрзалізниця" змушена подати до суду на Національну службу охорони здоров’я з приводу виплат по COVID-пакету. Станом на початок червня існує заборгованість у розмірі 19 мільйонів гривень перед АТ "Укрзалізниця"", - йдеться у повідомленні.

В Центрі охорони здоров'я АТ "Укрзалізниця" зазначили, що НСЗУ не оплатила кошти за надані послуги лікарнями за березень, квітень, травень, це призвело до того, що медичні працівники не можуть отримати додаткову оплату.

За інформацією Центру, з листопада 2020 року лікарні Укрзалізниці пролікували 2428 хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, 26 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що три медзаклади Києва, які належать до структури УЗ, не прийняли хворих на COVID-19. Він зауважив, що цей інцидент дає право МОЗ звертатись до правоохоронних органів. За даними МОЗ, починаючи з листопада, лікарні Укрзалізниці отримали виплат на 60 млн грн. Також наприкінці березня Міністерство охорони здоров’я оголосило про проведення перевірки лікарень Укрзалізниці на предмет виконання договору з НСЗУ.

Укрінформ звернувся по коментар до НСЗУ.