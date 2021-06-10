Українцям за лікарняними заборгували близько 3 мільярдів

Заборгованість з виплати лікарняних наразі становить близько 3 мільярдів гривень.

Про це на пресконференції повідомив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик, передає кореспондент Укрінформу.

Говорячи про обсяг заборгованості за листками тимчасової непрацездатності, посадовець зазначив: "На сьогодні це близько 3 млрд грн".

За його словами, уряд ухвалив рішення щодо виділення коштів для Фонду соцстрахування, і після проведення всіх необхідних бюджетних процедур вони будуть перераховані на погашення заборгованості.

Котик зауважив, що така заборгованість пов'язана зі спалахом захворюваності на COVID-19, коли наприкінці 2020 року вдвічі збільшилася кількість листків тимчасової непрацездатності та тривалість перебування на лікарняному.

На його переконання, запуск електронного лікарняного дасть змогу пришвидшити виплату.

Як повідомляв Укрінфом, з 10 червня в Україні запущений електронний листок тимчасової непрацездатності. До 1 вересня триватиме перехідний період, коли медзаклади зможуть як формувати лікарняний в електронній системі, так і закривати раніше видані тимчасові листки непрацездатності в паперовій формі.