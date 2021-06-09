Уряд підтримав монетизацію пільг на оплату проїзду

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг”, яким передбачає надання пільг з оплати проїзду на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

“Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, документом вносяться зміни до законів України “Про транспорт” та “Про автомобільний транспорт” у зв’язку із запровадженням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду.

У Мінсоцполітики зауважують, що ухвалення цього документа дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг з оплати проїзду та сприятиме адресності їх надання.