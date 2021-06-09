В Україні 10 червня відбудеться ЗНО з біології

В Україні 10 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з біології.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

"Для проходження тесту з біології зареєструвалися 127 202 особи, для яких створено 8 631 аудиторія у 551 пункті тестування. Тест налічує 50 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин. За правильне виконання всіх завдань можна набрати 82 бали", - повідомляють в УЦОЯО.

Зазначається, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури, 4 червня - з історії України; 7 червня - з фізики.