Мінцифри запустило серіал про нові цифрові професії
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Цей серіал буде актуальним для школярів, які вже починають сьогодні замислюватися про майбутню кар'єру та вибір предметів для складання ЗНО. А також для студентів, які перебувають у пошуку посади, що якнайкраще реалізує їхні академічні надбання. Корисним цей серіал також буде для всіх, хто хоче змінити професію і розглядає можливість працювати саме в діджитал-сфері», - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації.
Вона додала, що кожна серія курсу розкриває особливісті однієї з професій. Зокрема, серіал розповідає про роботу: SMM-менеджерів, інженерів кібербезпеки, бізнес-аналітиків, UI/UX дизайнерів, продакт-менеджерів та тестувальників програмного забезпечення.
Серіал складається з 9 серій тривалістю до 13 хвилин і вже доступний для перегляду на платформі «Дія. Цифрова освіта».
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації має намір до 2024 року підвищити цифрову грамотність 6 млн українців. Для цього у 2020 році відомство запустило портал «Дія.Цифрова освіта», на якому в форматі серіалів доступні різноманітні курси, які дають змогу набути цифрових навичок у різних сферах життя. Наразі на порталі доступні до перегляду понад 60 серіалів.