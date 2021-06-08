Пандемія не вплинула на рівень обов’язкових щеплень в Україні - МОЗ

Рівень охоплення населення України обов’язковими щепленнями залишається стабільним, попри пандемію коронавірусної інфекції

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, відповідна інформація була оголошена на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що за останні роки вдалося досягти суттєвого покращення виконання національної програми імунізації, поступово відроджується довіра українців до щеплень і відповідно зростає відсоток охоплення обов’язковими щепленнями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порівнюючи відсотки охоплення вакцинацією у 2020-му з попередніми роками "можна констатувати: рівень охоплення обов’язковими щепленнями зберігся, незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби".

Як повідомляв Укрінформ, на селекторній нараді в Офісі Президента йшлося про те, що в Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка стосовно захворюваності на COVID-19.