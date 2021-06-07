Експосадовець РНБО шпигував на іноземну спецслужбу - СБУ

Контррозвідка СБУ викрила колишнього посадовця РНБО, який був завербований іноземною спецслужбою.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі СБУ.

​"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ", - сказали у пресслужбі.

Оперативники СБУ встановили, що посадовець категорії «Б» протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру.

Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

​Досудове слідство підтвердило факти здійснення експосадовцем розвідувально-підривної роботи проти нашої держави.

В СБУ повідомили, що 1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У пресслужбі кореспонденту Укрінформу уточнили, "що це не публічна особа і його ім’я нічого не скаже. Роботу по ньому почали ще в 2016-17 роках", - сказав співрозмовник.