Київстар оголосив набір стажерів за програмою STARt Yourself

Національний телеком-оператор оголосив набір студентів на стажування і майбутнє працевлаштування у компанії за програмою STARt Yourself-2021.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Із 7 до 21 червня Київстар проводить збір заявок на участь у програмі стажування STARt Yourself-2021. Розпочати кар’єру з найбільшим телеком-оператором мають шанс студенти українських вишів, починаючи від 3 курсу. Компанія пропонує: навчання та розвиток soft skills, офіційне працевлаштування на період стажування, гнучкий графік та оплату праці», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила керівник департаменту із залучення та розвитку талантів Київстар Світлана Кончаніна, усім відомо, що випускникам вищих навчальних закладів без досвіду роботи досить складно працевлаштуватися, адже лише отриманих у вишах теоретичних знань недостатньо, потрібна практика. «Власне це ми і пропонуємо студентам – отримати практичні знання і зі статусу учнів перейти на іншу щаблинку, стати фахівцями. Це win-win партнерство: як відповідальний роботодавець ми допомагаємо молоді самореалізуватися, змінюємо тенденції ринку праці, вказуючи, що працювати зі студентами під силу кожній компанії. При наявності вакансій ми запрошуємо студентів на постійну роботу, і поповнюємо колектив енергійними та мотивованими співробітниками», - розповіла вона.

За інформацією Київстар, стажування в компанії триватиме 6 місяців. За цей час учасники отримають загальні навички роботи у великій компанії, познайомляться з бізнес-процесами, пройдуть курс особистісного розвитку, матимуть можливість користуватися навчальними платформами компанії. Та найосновніше – отримають цінний вузькопрофільний досвід в напрямках: Digital, SMM, копірайтинг, IT, BigData, Фінанси, PR, Технічний напрямок, HR.

У пресслужбі розповіли, що від початку карантину компанія Київстар працює «в гібридному форматі»: близько 70% колективу виконують роботу віддалено. Тож, стажування проходитиме здебільшого онлайн. Для найшвидшої та якісної адаптації новачків компанія автоматизувала та адаптувала до реалій карантинного часу процес онбордингу. Зазначається, що стажерів супроводжуватимуть Бадді – співробітники компанії, які можуть підказати їм відповідь на будь-яке організаційне питання. Також інформація про компанію та процеси доступна новачкам в онбординг-додатку – Talmundo, де зібрана вся актуальна інформація. Покриває також онбординг питання взаємодії новачка з керівником.

Як повідомлялося раніше, програма STARt Yourself діє з 2018 року. Її учасниками стали 80 студентів, 70 з яких уже закінчили стажування. 35 стажерів продовжили роботу в компанії на постійній основі. Отримати запрошення на роботу в Київстар за наявності вакансій можуть мотивовані на результат учасники стажування, цінності яких співпадають з тими, яких дотримуються в компанії.

Ще одна програма стажування Київстар – Returnship. Вона спрямована на повернення в кар’єру спеціалістів з досвідом, які мають велику перерву в стажі. Ще одна можливість, яку дає програма, – зміна напрямку діяльності для фахівців віком 35+.

Фото з відкритих джерел та Київстар