Понад 500 тисяч флаконів CoronaVac розвезли Україною

“Медичні закупівлі” завершили розвезення 513 316 флаконів вакцини проти коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці підприємства у Фейсбуці.

У “Медзакупівлях” нагадують, що ця партія прибула в Україну 9 травня 2021 року та пройшла лабораторний контроль.

27 травня “Медзакупівлі України” прийняло цю партію на склад. Розвезення відбулося у найкоротший проміжок часу - протягом чотирьох днів від моменту отримання всіх необхідних документів.

Зазначається, що розвезення відбувається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я про розподіл.

“Таким чином станом на 4 червня ДП МЗУ отримало 1 213 316 флаконів вакцини CoronaVac проти COVID-19. Вся ця кількість розвезена у регіони”, - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 1 червня 2021 року вакцина Sinovac (CoronaVac) була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.

Вакцина CoronaVac - інактивована вакцина, що містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього, виробляючи власний імунітет. Такий метод вважається “традиційним” для виробництва вакцин. За схожим принципом діють вакцини проти поліомієліту, грипу, дифтерії, сказу.

У ДП “Медзакупівлі” нагадують, що перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортування логістичною компанією відбувається у холодильних машинах у спеціальних контейнерах. В кабіні кожного водія встановлені спеціальні логери температури з індикацією.