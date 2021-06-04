Неінфекційні хвороби - причина 80% смертності в Україні

Неінфекційні захворювання формують понад 80% смертності в Україні.

Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Владислав Збанацький на брифінгу з нагоди старту українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров'я", передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про неінфекційні захворювання, то в Україні вони формують більше 80% смертності", - сказав Збанацький.

Він зауважив, що нині тривалість життя в Україні не відповідає показнику тривалості життя у країнах з високим та середнім доходом.

У свою чергу державна експертка директорату громадського здоров'я та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я Марта Мельник повідомила, що уряд прийняв національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. За її словами, план заходів спрямований на усунення чинників виникнення неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, ожиріння.

Також план заходів спрямований на підвищення рухової активності серед українців, формування навичок здорового харчування, профілактику та раннє виявлення онкологічних захворювань.

Як повідомлялося, згідно з результатами дослідження STEPS, в Україні дуже високий рівень поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань, зокрема високий рівень куріння та вживання алкоголю, незбалансоване харчування. Ці фактори ризику є основними причинами виникнення НІЗ, у тому числі серцево-судинних захворювань, раку, діабету та хронічних легеневих хвороб.

Дослідження STEPS – це стандартизований метод для збору, аналізу та поширення широкого спектру даних про неінфекційні захворювання, їхні фактори ризику та реагування систем охорони здоров’я. В Україні це дослідження проведено вперше у 2020 році.