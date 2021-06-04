Мінцифри запустило тест на цифрову грамотність для медиків

Міністерство цифрової трансформації запустило національний тест на цифрову грамотність для медиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан у Фейсбуці.

"Ми сподіваємося, що Цифрограм для медичних працівників стане ще одним дієвим інструментом, завдяки якому фахівці України в перспективі зможуть впевнено використовувати технології та працювати швидко, ефективно та надавати допомогу в ситуаціях, в яких прямий контакт віч-на-віч був би неможливим", - написала вона.

Іонан додала, що тест вже доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта" і він буде цікавий не лише працівникам медичної сфери, а й студентам медичних закладів. Тест на цифрову грамотність для медиків був розроблений за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарією і реалізується Фондом Східна Європа. Цифрограм для медиків є компонентом національного тесту на цифрову грамотність, технічна складова якого реалізована за підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Заступник міністра нагадала, що після проходження тесту на платформі можна відразу розпочати навчання. Зокрема, на "Дія. Цифрова освіта" доступний для перегляду освітній серіал “Цифрові навички для медиків”. У цьому курсі йдеться про особливості роботи з формами для опитувань в Google, він знайомить із базовими навичками автоматизації в Excel, вчить створювати презентації у Power Point та планувати обговорення в Google Meet чи Zoom. Також в серіалі розкриваються особливості роботи в медичних інформаційних системах (МІС) та електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри 13 травня запустило оновлений національний тест на цифрову грамотність для всіх громадян - Цифрограм 2.0. Крім цього, міністерство запустило тести на цифрову грамотність, розраховані на вчителів та держслужбовців.

Міністерство цифрової трансформації має намір до 2024 року підвищити цифрову грамотність шести мільйонів українців. Для цього у 2020 році воно запустило портал «Дія.Цифрова освіта», на якому у форматі серіалів доступні різноманітні курси, які навчають цифрових навичок у різних сферах життя. Наразі на порталі доступні до перегляду понад 50 серіалів.