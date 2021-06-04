Як отримати компенсацію, якщо ви отруїлися в кафе

Зберігайте чек і вимагайте медичну довідку

Новини про те, що люди отруюються в кафе, з’являються дуже часто. З настанням літа багато хто з нас їде у відпустки, і відвідує на відпочинку місцеві ресторанчики, бістро, гриль-бари й інші місця, де можна скуштувати екзотичні страви. І, на жаль, ніхто не застрахований від того, що може з’їсти несвіжий або погано приготовлений продукт і завдати шкоди своєму здоров’ю.

Ми вирішили вам нагадати, як отримати компенсацію при отруєнні в закладі громадського харчування.

ЩО ВАРТО ЗНАТИ СПОЖИВАЧАМ

Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання й транспортування була безпечною для його життя, здоров'я.

Крім того, постановою Укоопспілки затверджено основні правила роботи об'єктів громадського харчування споживчої кооперації України. Тобто, якщо вам, як споживачеві, реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікованою – це є порушенням законодавства.

Керівництво закладу громадського харчування повинно компенсувати повну вартість медикаментів, які були використані для лікування – якщо ви доведете, що отруїлися саме в ресторані, а не вдома. У такому випадку варто вимагати і відшкодування моральної шкоди, яка була завдана вам.

ЯК ДОВЕСТИ ФАКТ ОТРУЄННЯ

Факт отруєння доводити буде простіше, якщо у вас залишився чек, який підтвердить перебування в ресторані, що є безпосереднім договором з іншою стороною.

Якщо ви розраховувалися банківською картою, то вам необхідно взяти виписку з банку.

Якщо ж оплату ви здійснювали готівковими коштами, а чек залишили у закладі, втратили або викинули, тоді необхідно заручитися підтримкою свідків, які підтвердять, що ви їли в цьому закладі.

Потрібно також отримати медичну документацію, яка підтвердить факт харчового отруєння.

Для підтвердження потрібно мати довідку від лікаря (висновок). Якщо ж отруєння було серйозним, і ви викликали швидку допомогу, то доказом буде медична виписка.

Важливо: лікар має з ваших слів записати назви продуктів, якими ви ймовірно отруїлися в закладі.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ І ПОДАВАТИ ДОКАЗИ ПРО ОТРУЄННЯ

Зрозуміло, що кожен заклад дорожить своєю репутацією. Тому варто насамперед звернутися до власника закладу, щоб вирішити конфлікт.

Для цього необхідно в письмовій формі написати заяву на ім'я керівника, вказавши назву і юридичну адресу закладу.

Треба також вказати:

● дату, час відвідування кафе;

● страви, які були вами замовлені;

● які наслідки для здоров'я ви отримали;

● докази (чек, висновок лікаря);

● загальну суму компенсації.

У заяві можна вказати, що в разі незадоволення вашого прохання ви змушені будете звернутися до суду.

Зверніть увагу, що заяву необхідно відправляти цінним листом з описом вкладення і повідомленням про вручення.

Можна вручити заяву й особисто, але в цьому випадку важливо, щоб представник кафе поставив вхідний номер, підпис і дату отримання заяви.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НЕ ВДАЛОСЯ ДОМОВИТИСЯ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗАКЛАДУ

У разі, якщо адміністрація закладу громадського харчування вперто не визнає свою провину, необхідно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У випадку, якщо заклад харчування відмовляється компенсувати вам витрати у зв’язку з отруєнням та не визнає свої вини, ви маєте право звернутися за захистом ваших прав та інтересів до суду.

ЯКУ КОМПЕНСАЦІЮ МОЖНА ВИМАГАТИ

Вам зобов'язані компенсувати матеріальні та моральні збитки.

Матеріальні збитки слід розраховувати, виходячи з коштів, витрачених на лікування, загальний рахунок за вечерю тощо.

Відповідно до ст.23 ЦК України моральна шкода полягає:

● у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

● у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

● у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Джерела: 1, 2.