Кабмін призначив нового головного санлікаря України

Кабінет Міністрів призначив на посаду заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також уряд призначив ще одним заступником глави МОЗ Петра Ємця.

"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я", - написав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Ігор Кузін досі обіймав посаду заступника генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

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Головний державним санлікарем раніше був Віктор Ляшко, якого 20 березня призначено міністром охорони здоров'я.