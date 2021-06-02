ДСНС отримає сучасний пожежний літак
Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Проєктом постанови передбачено закупівлю сучасного спеціального пожежного літака для ДСНС шляхом залучення суб’єктом господарювання – резидентом України у 2021 році кредиту (позики) під державні гарантії», - йдеться у пояснювальній записці.
Зокрема, як уточнюється у самій програмі, основним завданням програми є підвищення оперативності та ефективності реагування на НС авіаційними силами та засобами шляхом шляхом збільшення кількості літаків, здатних виконувати гасіння лісових пожеж.
Окрім того, у програмі зазначається, що обсяг витрат, пов'язаний з обслуговуванням і погашенням кредиту, залученого під держгарантії для виконання цієї програми, та відповідно очікувана вартість продукції, а також загальний обсяг витрат держбюджету на її закупівлю, у тому числі за роками, визначається під час укладання відповідного контракту на виконання передбаченого програмою завдання з урахуванням того, що обсяг залученого у 2021 році кредиту (позики) під держгарантії не повинен перевищувати 470 млн грн.
Очікується, що реалізація цієї постанови дасть змогу, серед іншого, збільшити та оновити авіаційний парк, забезпечити залучення сучасного спеціального пожежного літака до проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, проведення морського пошуку і рятування у акваторіях Чорного та Азовського морів та гасіння пожеж у природних екосистемах у пожежонебезпечні періоди з метою протидії лісовим пожежам в Україні, тощо.
Уточнюється, що виконання цієї програми розраховане до кінця 2024 року.
Як повідомлялося, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125.