ДСНС отримає сучасний пожежний літак

Кабінет Міністрів затвердив програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом постанови передбачено закупівлю сучасного спеціального пожежного літака для ДСНС шляхом залучення суб’єктом господарювання – резидентом України у 2021 році кредиту (позики) під державні гарантії», - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, як уточнюється у самій програмі, основним завданням програми є підвищення оперативності та ефективності реагування на НС авіаційними силами та засобами шляхом шляхом збільшення кількості літаків, здатних виконувати гасіння лісових пожеж.

Окрім того, у програмі зазначається, що обсяг витрат, пов'язаний з обслуговуванням і погашенням кредиту, залученого під держгарантії для виконання цієї програми, та відповідно очікувана вартість продукції, а також загальний обсяг витрат держбюджету на її закупівлю, у тому числі за роками, визначається під час укладання відповідного контракту на виконання передбаченого програмою завдання з урахуванням того, що обсяг залученого у 2021 році кредиту (позики) під держгарантії не повинен перевищувати 470 млн грн.

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Очікується, що реалізація цієї постанови дасть змогу, серед іншого, збільшити та оновити авіаційний парк, забезпечити залучення сучасного спеціального пожежного літака до проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, проведення морського пошуку і рятування у акваторіях Чорного та Азовського морів та гасіння пожеж у природних екосистемах у пожежонебезпечні періоди з метою протидії лісовим пожежам в Україні, тощо.

Уточнюється, що виконання цієї програми розраховане до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125.